قصة "زواج في الحي الفني".. تفاصيل أزمة أنغام وياسمين عيسى بسبب "أحمد إبراهيم"

مفاجأة من العيار الثقيل أطلقتها ياسمين عيسى، زوجة الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، بنشرها وثائق تثبت رغبتها في الطلاق من زوجها، وتقدمها بدعوى تطليق أمام محكمة الأسرة، مسببة ذلك بأن زوجها على علاقة بالفنانة أنغام.

وقالت ياسمين، في تصريحات صحفية، إنها كانت تشعر أن زوجها تجمعه علاقة غريبة وغير مفهومة بأنغام، لكنه كان دوما يرد عليها بأنهما يجمعهما عمل مشترك قريبا.

تلك الوثائق نشرت في نفس ميعاد إطلاق أنغام لألبومها الجديد "حالة خاصة جدا" منتصف الشهر الجاري، والتي اشترك "أحمد إبراهيم" في توزيع 6 أغان منه، وقال على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك"، إنه أشرف على الألبوم كاملا، أيضا على تسجيل صوت أنغام في كل الأغنيات، حتى يخرج الألبوم بهذا الشكل.

بطبيعة الحال، اكتسب ألبوم "حالة خاصة جدا" شهرة واسعة، وأثير الجدل حول علاقة أنغام والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وهو زوج ياسمين عيسى وله منها ولدين، وهي ابنة أخت طارق العريان، زوج أصالة التي تجمعها بأنغام صداقة قوية، لكن مصدر مقرب من أنغام قال لـ"الوطن"، إنها لم تتزوج من إبراهيم سوى بعد انفصاله عن زوجته ياسمين عيسى، حتى لو لم يحدث الطلاق بينهما.

ذهب المعلقون إلى البحث خلف أي خبر أو تعليق من كلا الفنانين عن العلاقة المزعومة، أعطتها لهم أنغام سريعا، بمجرد طرح الألبوم على الإنترنت، حين بادر "إبراهيم" بنشر صورة من الغلاف الجديد لألبومها عبر "إنستجرام"، كتب فيه "مبروك يا حبيبتي ربنا ينجحك"، لترد له التعليق بآخر، "مبروك علينا يا حبيبي"، ليكون بذلك أول تصريح رسمي علني غير مباشر من كلا الطرفين بأنه تجمعهما علاقة حب.

وفي أول ظهور علني لها بعد إطلاق الألبوم، أثارت أنغام الجدل، إذ ارتدت في حفل غنائي لها بالكويت فستان أزرق اللون، ولفت النظهر ارتدائها "دبلة" زواج ذهبية عريضة، وذهب متابعون إلى أنها خاصة بزواجها من الموزع أحمد إبراهيم، وأصبحت تظهر بها علنا.

خمد الجدل لفترة وجيزة، حتى أثير أمس مجددا بتسريب صور لجواب من أنغام لأحمد إبراهيم بمناسبة عيد ميلاده، عبر المواقع الإخبارية والفنية، جاء فيه تعبير منها على حب أحمد إبراهيم، ولم تمض ساعات قليلة حتى ردت الفنانة على التسريب عبر "إنستجرام"، ونشرت صورة من الجواب وأرفقته بتعليق: "لأول مرة أكون سعيدة إن في حد سمح لنفسه يسرق شيء خاص بيا وبحياتي الخاصة ويسربه لأنه أعطاني الفرصة إني أعبر مرة تانية عن حبي واحترامي لجوزي وعلنًا، وبالمرة أكتب الكلام مرة تانية بخط حلو عشان أنا خطي وحش أوي".

وأضافت: "اليوم ده كان من أحلى أيام حياتي يوم عيد ميلادك يا أحمد 9/2، وفي نفس اليوم استلمنا ماستر ألبومي الجديد، حالة خاصة جدا، كل سنة وأنت غالي وكبير وحبيب وأقرب الناس لقلبي وحب عمري يا أحمد وكل سنة وأنت سندي، أول عيد ميلاد مع بعض ومش آخر بإذن الله (بحبك أنغام)، وشكرا مرة تانية للحرامي"، لتثبت بذلك زواجها من أحمد إبراهيم وتعلنها صراحة.

عكس طبيعة أنغام، التي استمرت في زواجها من الفنان أحمد عز، رغم الشائعات التي طالتها حينها في العام 2011، وهو الزيجة الثالثة في حياتها، والذي أخفته بسبب المشكلات بين "زينة وعز"، وظلت محتفظة بأنباء زواجها منه سرا، لتنهي الجدل في النهاية وتؤكد الشائعات بنشرها وثيقة الطلاق منه رسميا، ليصبح أحمد إبراهيم الزوج العرفي الثاني في حياة أنغام بعد أحمد عز، والرابع في ترتيب زيجاتها، أما أول زيجاتها الشرعية كان مهندس الصوت المصري مجدي عارف، وأنجبت منه ابنها عمر، والثانية كانت من الموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي عام 2004، وأنجبت ابنها عبدالرحمن.

لم ترغب ياسمين عيسى، أن يمر إعلان زواج أنغام وأحمد إبراهيم مرور الكرام، فأصدرت بيانا إعلاميا تعلن فيه مستجدات مقاضاتها لإبراهيم من أجل الطلاق، وقالت إنه تم إخطارها أمس الإثنين بزواج أنغام من زوجها على عنوان الاستديو الذي تتشارك مليكته مع زوجها أحمد إبراهيم، إذ أنهما تزوجا سرا منذ فترة واضطرا لتسجيل زواجهما منذ أيام قليلة بأحد مكاتب الشهر العقاري، ليكون زواجا شرعيا أمام الرأي العام.

وأضافت، أن التسوية التي من المفترض أن يقوما بها سويا بعيدا عن ساحات القضاء، لم تفضي إلى شئ حتى الآن، لإذ أنه رفض تطليقها وحاولت عائلته عدة مرات التدخل وتطليق ابنتهم، لكنه يتهرب منهم في إشارة واضحة منها بأنه يريد الاحتفاظ بكلا الزوجتين، أم أولاده وأنغام.

في جانب أخر من القصة، وبتعليق غير مباشر، قالت الفنانة أصالة صديقة أنغام، وزوجة طارق العريان خال زوجة أحمد إبراهيم ياسمين عيسى، في تغريدة لها، أمس، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الفنّ إنّ لمّ ينقّي روح صاحبه من دناءات الحياة، وإنّ لمّ يرتقي به عن الظلم والغدر، فلا قيمة له ولا لصاحبه"، قبل أن تلغي متابعتها لأنغام عبر تطبيق "إنستجرام"، وزعم معلقون أن هذا يرجع لتوتر العلاقات بينهما بسبب علاقة القرابة التي تجمع العريان زوج أصالة بياسمين عيسى.

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