بالصور| ممرضات بالعريش يركبن «الكارو» للذهاب إلى عملهن

اتخذت ممرضات، ضمن الفريق الطبي، بحي كرامة جنوب شرق مدينة العريش، عربة الكارو، وسيلة لنقلهم إلى الوحدة الصحية اللاتي يعملن بها، وذلك لبعد المسافة بين حي المرحلة والكرامة، التي تقدر المسافة بينهما بنحو 4 كيلومترات ذهابا وعودة، بحسب أهالي الحي.

واشتكى الفريق الطبي بحي الكرامة جنوب شرق مدينة العريش، من عدم وجود سيارات إسعاف تقل طاقم التمريض إلى الحي لممارسة أعمالهم، ما أجبر عددا من الممرضات ركوب عربات الكارو للوصول إلى الوحدة الصحية بالحي.

وطالب أهالي حي الكرامة، اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بفتح طريق إلى الحي وعبور سيارات سيرفيس، إلا أن المحافظ أكد «أن المشكلة تحت بند الدراسة وهناك فكرة تغيير مسار الطريق ليكون من الناحية الشمالية بدلا من الغربية القريبة من حي المرحلة».

وأكد المحافظ في وقت سابق، لإذاعة شمال سيناء عبر برنامج «اسأل المحافظ» الأسبوعي، أن هناك حلول بديلة لحي الكرامة خلال الأيام المقبلة.

الأمر الذي دفع أهالي الحي إلى اتخاذ «الحمير» وسيلة مواصلات كحل مؤقت، إلى أن يفتح طريق سيارات السيرفيس إلى الحي أو السماح لسيارات الإسعاف بالدخول إلى المنطقة.

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