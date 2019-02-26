بعد إشهار أنغام لزواجها.. أصالة تلغي متابعتها من "إنستجرام"..وانغام ترد بحذفها

ألغت المطربة السورية أصالة متابعة المطربة أنغام من حسابها بتطبيق "إنستجرام"، لترد عليها انغام بإلغاء متابعتها أيضاً نظراً لتوتر العلاقة بينهما، بسبب صلة القرابة التي تجمع المخرج طارق العريان، زوج أصالة، بالزوجة الأولى لزوج أنغام الحالي الموزع أحمد إبراهيم، حيث أن ياسمين عيسى تعد ابنة شقيقته.

وكانت أصالة قد تجاهلت تهنئة أنغام بصدور ألبومها الجديد "حالة خاصة جداً"، رغم أنها معتادة علي تهنئتها حال إصدارها لأي أغنية جديدة.

يذكر أن أنغام قد أعلنت زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، أمس، عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، واصفة إياه بحب عمرها وأقرب الناس لقلبها.

​