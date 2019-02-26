"مخاطر زواج القاصرات".. ندوة بالمنيا برعاية "المرأة والطفولة"

نظمت اليوم إدارة شؤون المرأة والطفولة بالمنيا، ندوة بعنوان "زواج القاصرات الأضرار النفسية والاجتماعية والصحية للفتاة ما دون الثامنة عشر"، بقرية البيهو التابعة لمركز ومدينة سمالوط، وذلك ضمن مبادرة التوعية بمخاطر زواج القاصرات التي تنظمها إدارة شؤون المرأة والطفولة، تحت رعاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا.

حاضر الندوة الدكتور رضا فاروق استشاري نفسي، ومدير مركز تدريب وتنمية مهارات العاملين بمحافظة المنيا، وقالت أميرة عبد الفتاح مدير إدارة المرأة والطفولة بديوان عام محافظة المنيا، إن الندوة تناولت الأضرار التي تقع على عاتق الفتيات اللاتي يتزوجن دون سن الثامنة عشر بسبب عدم اكتمال نموها النفسي والعقلي والاجتماعي.

وأشارت "عبد الفتاح" إلى أن الفتاة في تلك المرحلة بسن المراهقة غير مؤهلة لاتخاذ قرارات سليمة وتحمل مسؤولية تكوين أسرة كما تحكم شخصيتها حب الظهور والاستقلالية ومحاولة إثبات الذات والتحدي لمن هم أكبر منها سناً، الأمر الذي ينجم عنه اتخاذها قرارا الطلاق والانفصال بشكل سريع أو الوقوع في العديد من المشكلات، التي لا يكون لديها القدرة على مواجهتها.

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