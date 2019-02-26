بالصور| ليدي جاجا ترتدي قلادة من الألماس بـ876 مليون جنيه في حفل الأوسكار

لا يزال الاهتمام الإعلامي مستمرًا، بتفاصيل إطلالة النجمة العالمية المثيرة للجدل ليدي جاجا في حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91.

وذكر موقع "diez minutos" الفرنسي، أن النجمة الأمريكية ارتدت قلادوة مصنوعة من الألماس والذهب حول رقبتها، يصل ثمنها إلى 50 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 876 مليون جنيه مصري، والتي يشبه تصميمها الموضة الرائجة في الستينيات.

ووصف الموقع الفرنسي ليدي جاجا بأنها النجمة بلا منازع في حفل الأوسكار، حيث أطلت بفستان أسود بدون حمالات، يتميز بأنه فضفاض، ومزود بقفازات طويلة، من توقيع دار الأزياء ألكسندر ماكوين، كما ظهرت بشعره مصبوغ باللون الأبيض، وتسريحة شعر "الكعكة" الكلاسيكية.

جنبا إلى جنب، لفتت النجمة الأنظار بظهورها بصحبة الفنان برادلي كوبر، حيث غنى الثنائي على المسرح في حفل توزيع جوائز الأوسكار، "Shallow"، من فيلمهما "A Star Is Born"، وظهر "كوبر" وهو يلفّ ذراعه حول خصرها.

وعلى الرغم من أن "كوبر" أدعى أنه كان مرعوبًا من الفكرة قبل أيام، إلا أن الأداء كان "مذهلا"، وسط ظهور اهتمامه الشديد بليدي جاجا خلال الغناء، وظهورهما في العديد من اللقطات الحميمية، في ظل تواجد زوجته عارضة الأزياء "إيرينا شايك".

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