متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - العودة الكبيرة لحقيبة اليد الرجالية ظهرت حقيبة اليد في عروض أزياء لديور وكيم جونز المصنوعة من الجلد والتي تناسب بعض الأحداث الرسمية، ليعتبر موسم الربيع والصيف القادمان موسمي حقيبة اليد، وظهرت بتفاصيل صغيرة لكنها تخطف الأنظار. مجموعة منتقاة من الألوان البراقة ظهرت بصورة كبيرة يرتبط ظهور هذا الاتجاه بالحرية المفرطة التي يتسم بها هذا العصر وخلالها تجد كثيرًا من سترات الرجل وكأنها خريطة من الألوان تحتوي على الكثير من الألوان والنقوش، ولدى الرجل حرية لارتداء هذا القميص الغير عادي من أجل إطلالة فريدة. الخطوط الطولية تعتبر موضة الخطوط العمودية الطولية أسلوبًا معترف به ومنتشر ويناسب ظهورها الكاجوال مناسبات غير رسمية مثل نقوش الفانيلي، وسوف يتناسب هذا الاتجاه كثيرا مع الصيف والربيع وما بهما من مناسبات ومهرجانات. السروال ذو الخطوط الجانبية أظهرت عروض الأزياء لدى كل من فالنتينو وبرادا وبالمين إبداعاتهم الخاصة في أكبر مراكز العالم الخاصة بموضة السراويل الموجود بها خطوط على الجوانب، وتعتبر لمسة مشابهة بالملابس الرياضية لماركة أديداس. البدلة بدون رابطة عنق في المناسبات من المثالي أن ترتدي بدلة مناسبة لحضور حفل زفاف أو كوكتيل، وتظل الطلة النصف رسمية هي الأفضل للظهور بالشكل الرسمي والأناقة من خلال عدم ارتداء رابطة العنق والاستمتاع بليالي الصيف الدافئة بطريقة أكثر عصرية.

أطلقت عروض الأزياء في لندن وميلانو وباريس بقوة اتجاهات موضة الرجل للربيع والصيف القادمان لهذا العام 2019 وقد نزلت اتجاهات الموضة بتنوعات عديدة بتصاميم لم تظهر من قبل مع بعض اللمسات القديمة، سواء كانت في الملابس الكاجوال أو الملابس الرسمية، فجميعها تمد الرجل بالأناقة المطلوبة للمواسم القادمة. وفيما يلي أهم الاتجاهات بالصور:

كانت هذه تفاصيل خبر للرجل اتجاهات موضة ربيع وصيف 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مجلة الجمال وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.