ستيلا جين لخريف 2019.. غنيّة بالمراجع الفنيّة النّابضة بالحياة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لموسم خريف 2019، تخيّلتْ المصمّمة، ستيلا جين، قيامها بجولة سياحية، تنطلق من جزر بولينيزيا الفرنسية، لتصل إلى إقليم الفلاندرز ببلجيكا، مع أخذ الإلهام من المحطّات المختلفة لهذه الرّحلة الخيالية حول العالم، وتلاعبتْ المصمّمة بمراجع فنيّة، وترجمتها إلى أنماط نابضة بالحياة.

ورُسمتْ الزخارف الفنية البولينيزية على فستان ملتفّ أنيق، من الحرير، ومعطف مبطّن بقصّة الـA مع تنورة منفوشة مطابقة، في حين ظهر أسلوب الفنّ الفلمنكي المميّز في القطع المنفصلة المخطّطة، وفستان مكشكش.

كما طورّتْ المصمّمة، صورًا ظليّة أكثر انسيابيّة، ما جعل التصاميم أكثر حداثة، وأخفّ وزنًا، وظهرتْ طبعة الكاروهات الأيقونية المميّزة للعلامة التجارية، على الكثير من القطع، أبرزها معاطف الترانش، بحزام الخصر، والبدلات، والتنانير المنسدلة.

وللمرّة الأولى، قدّمتْ جين، إطلالات سوداء بالكامل، بما في ذلك سترة جلدية، منسّقة مع تنورة ميدي، بأزرار أمامية، وبلوزة بياقة مدوّرة، بالإضافة إلى فستان من الجلد، بتصميم فضفاض.