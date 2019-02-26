بالصور- من هن صاحبات أسوأ إطلالة في اليوم الثاني لـ"الأوسكار"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع
ظهرت العديد من النجمات، أمس في اليوم الثاني من حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91، بإطلالات جديدة وجريئة ومختلفة، وتفوّق البعض في اختيار الملابس والصيحات التي جاءت مناسبة لهم، وآخرون لم يتفوقوا في اختياره، وحصلوا على الأسوأ على "Red carpet" هذا العام، بحسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وفيما يلي، جمع لكم "لايف ستايل الخليج 365" أسوأ إطلالات اليوم الثاني من حفل الأوسكار في الصفحات التالية:
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