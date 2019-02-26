حيرة كل أم مع التقلبات الجوية..هل تخفف ملابس طفلها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت:ندى سامي

يتوقع خبراء الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة خلال 24 ساعة ونزولها اكثر من 7 درجات في اليوم التالي، خبر يشعر بعض الأمهات بالإضطراب خاصة مع توجه أطفالهن للحضانات والمدارس، ففي تلك الفترة يكون صغار السن أكثر عرضة لنزلات البرد وارتفاع درجة حرارتهم، وتبقى حيرة الأم في عدد القطع المناسبة للطفل، وهل التخفيف هو الإجراء المناسب؟

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