أشرف زكي: "بناتي أصحاب قرارهم"

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه لا يمانع من دخول بناته مجال الفن والتمثيل: "بناتي أصحاب قرارهم، من تريد أن تدخل مجال السينما والتمثيل وخلافه فلن أمانع".

وأوضح أن ابنته الكبرى "مايا"، تخرجت في معهد السينما وتعمل كمساعد مخرج، مع رامي إمام، وابنته الصغيرة في الصف الثالث الإعدادي، ولا يستطيع أن يحكم على مستقبلها.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان والإعلامية آية جمال الدين، ورحمة خالد، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على "dmc": "من الحظ أن تكون على رأس وزارة الثقافة وزيرة من أبناء أكاديمية الفنون، لأن الدكتورة إيناس عبد الدايم من الأكاديمية، ومصر هي رئيسة الاتحاد الإفريقي الآن، ولذلك اتخذ قرار دائم، سنويا 7 منح للأشقاء الأفارقة بأكاديمية الفنون، وجرى التخطيط للمشروع والوزيرة ستنفذ آلياته".

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