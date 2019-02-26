بالصور| كندة علوش "سنة أولى أمومة": "عيون حزينة وقلب سعيد"

نشرت الفنانة كندة علوش، عبر صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها بصحبة ابنتها الأولى من زوجها الفنان عمرو يوسف "حياة"، بعد أن دخلت مرحلة جديدة في حياتها وهي مرحلة الأمومة، ويظهر عليها ملامح الإجهاد والتعب.

وعلقت علوش على الصورة بعبارة باللغة الإنجليزية، قائلةً: "عيون حزينة.. قلب سعيد، أعرف أنها صورة مخيفة، لكنني أحبها بطريقة ما".

لقيت الصورة استحسان المتابعين وانهالت التعليقات عليها فور نشرها، وعلقت إحدى المعجبات قائلًة: "هي الصورة كلنا كأمهات عنينا منها، الله يقويكي استمتعي هالوقت بيمضا بسرعة كتير".

وأضافت أخرى: "جميلة اللي عنده أطفال صغيرين وتقريبًا بيطبق اليوم، كان الله في عونك، وتفرحي بيها ربنا يرزقكم برها ويجعلها من الصالحات".

يذكر أن آخر عمل اجتمعا فيه مع زوجها الفنان عمرو يوسف، فيلم "هيبتا"، الذي عرض في عام 2016، وشارك فيه الفنان أحمد داوود والفنانة دينا الشربيني والفنانة جميلة عوض وماجد الكدواني وأحمد مالك، وظهرت نيللي كريم وشيرين ضيفتي شرف في أحداث الفيلم.

​