"لأنه مش رومانسي".. "هدى" تطلب تطليق زوجها: "بيقولي عاوز حقي دلوقتي"

لم تستغرق "هدى" أكثر من عام واحد، حتى تأكدت أن زوجها "محمد" كان يمثل عليها الحنان والطيبة وقت الخطوبة، التي جرت عن طريق الأهل والمعارف لتنتهي بـ"زواج صالونات"، وبعدها تغير تماما وأصبح حاد الطباع ولا يعاملها بنفس الحب الذي أدعاه وقت الخطوبة، وكان يطلب حقوقه الشرعية بطريقة فجة بقوله "أنا عاوز حقي دلوقتي"، دون أي مقدمات، فشعرت أنها تعامل كالجماد ولا حقوق لها، فقررت إقامة دعوى خلع والانفصال عنه، بحسب قولها.

فى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، جلست "هدى" على أحد المقاعد أمام قاعة المحكمة، تنتظر دورها للمثول أمام القاضي لسماع أقوالها في دعوى الخلع المقامة منها ضد زوجها ضاربة بجميع حقوقها عرض الحائط.

وقالت "هدى " 22 سنة لـ"الوطن": "تزوجت من (محمد) بعد عام من خطبتنا وكان زواج صالونات، واستمر زواجنا عام، واكتشفت أنه مش رومانسي".

وتابعت : "كان دائما في فترة الخطوبة يظهر لي أنه رومانسي وحنون للغاية، ولكن انقلب رأسا على عقب بعد الزواج وما فترة الخطوبة إلا ستار كان يسدله أمامي، حتى لا أرى حقيقته فقد كان دائم الجفاء معي في جميع لحظاتنا الرومانسية".

وأضافت: "كان يقول لي أريد حقي الآن، وهذه الكلمة وحدها قادرة على فتك قلبي آلاف المرات فأنا بطبيعتي رومانسية وأحب الملاطفة والحب أولا، ولكن هو كان يقضى واجب فقط لأنه ملزم بذلك، ويريد ذلك، متناسيا حقوقي في هذه العلاقة".

و أكملت: "استمرت علاقتنا هكذا إلى أن شعرت بشيء من الازدراء تجاه نفسي، وجدت نفسى مساوية لأي شيء من الجماد، لا أستطيع التحدث ولا التعبير ولا يوجد نوعا من التواصل فيما بيننا، طلبت منه الطلاق أكثر من مرة ولكنه كان دائم الرفض، فلجأت إلى المحكمة الأسرة لإنقاذ ما تبقى مني".

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