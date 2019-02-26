بالصور| هيلة الفراج.. أول صوت نسائي في التعليق الرياضي السعودي

في سابقة جديدة من نوعها، استطاعت المرأة السعودية خوض تجربة العمل بمجال التعليق الرياضي، وهو الأمر الذي يُعد انتصارًا جديدًا لها لإظهار كفاءتها ومرونتها في مجال سوق العمل.

اختيرت هيلة الفراج، وبشكل رسمي للتعليق على مباريات بطولة كرة القدم النسائية الخليجية والمقرر انطلاقها يوم الجمعة المقبل في مدينة الدمام، لتصبح أول معلقة رياضية سعودية.

رصد "هُن"، أبرز المعلومات عن هيلة الفراج، أول معلقة رياضية سعودية:

- حاصلة على شهادة البكالوريوس في علم الاجتماع.

- تعمل مذيعة في برنامج إذاعي تعريفي معروف هو "وين رايح".

- مدربة معتمدة من المؤسسة العامة للتواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني، خاضت تجربة تحت إشراف لجنة مختصة.

- اكتسبت خبرة كروية من والدها واشقائها، ووالدها مشجع نصراوي وإخوانها يشجعون الهلال، ومن هنا يدور جدل كروي داخل أسرتها.

- اكتسبت معلومات رياضية من متابعتها مباريات المسابقات السعودية بصفة مستمرة.

- حاصلة على شهادة إعداد المدربين TOT، ولعبت الصدفة دورًا فعالًا لتصبح أول معلقة رياضية سعودية.

- تتطلع إلى السماح بالتعليق عبر القنوات التليفزيونية.

- متمكنة في جزئية تقليد الأصوات، ولم يكن في عقلها فكرة التعليق على مباريات كرة القدم.

- يعتبر المعلق فارس عوض، مثلها الأعلى وقدوتها في مجال التعليق الصوتي.

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