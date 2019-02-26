خمسة أشياء تضاعف جمال العروس يوم زفافها

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - يجب أن تظهر العروس في أجمل صورة من كل الجوانب

العرس يوم خاص جدا لأي فتاة خلاله تقدم لشريك حياتها وعودها بأن تظل معه مدى الحياة زوجة مخلصة وفية محبة له في كل حالاته، وبما أن لهذه المناسبة مكانة كبيرة جدا فيجب أن تظهر العروس في أجمل صورة من كل الجوانب، وهنا خمسة أشياء سحرية تضاعف جمال العروس يوم الزفاف.

1- التوهج بجمال طبيعي

تظهر العروس في أبهى صورة عندما يكون تألقها طبيعيًا، ولتحصل على هذا النوع من الجمال هناك بعض النصائح الجمالية المنزلية التي يمكن للفتاة اتباعها قبل الزواج لتبرز الجمال الطبيعي والنضارة:

- الاهتمام بالحصول على القدر الكافي من النوم.

- الحفاظ على ترطيب الجسم.

- اتباع نظام غذائي صحي.

- تجنب الأطعمة الدهنية تماما.

- تجنب النوم والماكياج على وجهك.

- لا تجربي المستحضرات الجديدة حتى لا تعرضي نفسك للمخاطرة قبل زفافك.

- لا تقصي شعرك قبل الزفاف مباشرة.

2- مجوهرات الزفاف

تعتبر المجوهرات من الأساسيات الشائعة التي ترتديها كل عروس يوم الزفاف، لكن لو انتقيت قطعة فريدة مميزة جدا لنفسك فسوف تمنحك مظهرًا لا يقاوم وأكثر جمالا، وقد يكون ذلك من خلال اختيار التصميم الأقرب لشخصيتك.

3- ابرزي الماكياج

كما نعلم جميعا يستطيع الماكياج فعل المعجزات، لذا لا تذهبي يوم الزفاف إلى أي مكان عادي، إنما تخيري صالون تجميل به خبراء يستطيعون التركيز على ملامحك وعمل الماكياج المثالي بالنسبة لك.

4- فستان زفاف جميل ملكي

تحلم كل فتاة بيوم الزفاف والفستان الذي سترتديه في هذا اليوم، وبما أن اليوم قد حان فيجب تحقيق حلمها، لذا يجب أن تختاري الفستان الذي طالما تمنيته.

5- السعادة تكون مع توأم الروح

يمنحك التواجد مع توأم روحك شعورًا بالسعادة لا يقارن بأي شيء خاصة لو كان من تحبين هو من سيصبح شريك حياتك للأبد، وسيكون زفافكما يومًا كبيرًا للاحتفال والسعادة، ولكي تكوني مع فارس أحلامك فهذا سيجلب على حياتك الكثير من السعادة التي ستظهر على وجهك خلال هذا اليوم.

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http://www.chicmags.com/5-things-that-doubles-up-a-brides-beauty-on-the-wedding-day/

لموقع الجمال

تدقيق لغوي / معتز خليل