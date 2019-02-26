مجموعةُ إيميليو بوتشي لخريف 2019.. مستوحاةٌ من رحلة ممطرة لليابان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا تزالُ العلامة الإيطالية في حالة تغيّر مستمر، فقد تولّى منصب إدارتها الإبداعية العديد من المصممين البارزين ذوي الذوق الرفيع للون والطبعات بدرجات متفاوتة من النجاح على مدى العقدين الماضيين، بما في ذلك كريستيان لاكروا وماثيو ويليامسون وبيتردونداس وماسيمو جيورجيتي من MSGM، لكن هذا الأخير غادر العلامة في عام 2017.

وفي ظلّ بحث المدراء التنفيذيين عن مدير إبداعي جديد ومدير تنفيذي جديد، فقد تم تعيين Giorgio Presca مؤخرًا كخبير استشاري خارجي لرسم مخطط المجموعة التي صممها فريق التصميم الداخلي للعلامة.

وقام الفريقُ بتقديم مجموعة الخريف المستوحاة من رحلة ممطرة إلى اليابان بشكل مثير للإعجاب بالاستعانة بالفن المسرحي tableau vivant، واستخدم الفريق الطبعات المُلتفة بظلال هادئة ولامعة، كما قدم قطعًا من وحي التراث الرياضي للعلامة لتجارية بطريقة محدودة فبرزت سترات البومبر وسراويل الجري، وقطع من وحي الستينات من توبات الشيفون المُلقمة بأشرطة من اللوريكس والقفاطين والتنانيرالمتعددة الطيّات المطرّزة بالترتر.

كما قدّم الفريق قطعًا خالية من الطبعات بما في ذلك معاطف الـshearling بألوان داكنة، والتنانير الجلدية القصيرة اللامعة والبلوزات الشفافة.