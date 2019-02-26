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انت الان تتابع تفاصيل خبر إصابة الحاخام الأكبر للجالية اليهودية بالأرجنتين في هجوم والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 26 فبراير 2019 11:27 صباحاً - أصيب، ليل الثلاثاء، الحاخام الأكبر للجالية اليهودية الأرجنتينية غافريئيل دافيدوفيتش، بجروح خطيرة نتيجة تعرضه لهجوم من قبل مجهولين داخل منزله في العاصمة بوينس آيرس، ونقل على إثرها إلى المستشفى.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، بأن مجهولين اقتحموا منزل الحاخام دافيدوفيتش، ثم انهالوا بالضرب المبرح عليه، وأخذوا أغراضاً من منزله.
وأوضحت "مكان" أن الجالية اليهودية توجهت الى السلطات في الارجنتين بطلب استنفاد الاجراءات القضائية بحق المهاجمين.
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