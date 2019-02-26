بالصور| لأول مرة في تاريخ المملكة.. "هيلة الفراج" تقتحم مجال التعليق الرياضي

لا زالت المرأة السعودية تحاول إثبات كفاءتها وجدارتها في مجال العمل، واستطاعت امتهان بعض المجالات التي كانت مخصصة للرجال فقط، وهو ما يعد انتصارا جديدا لها.

وتمكنت السعودية "هيلة الفراج"، من فرض نفسها داخل عالم الرجال لتكون أول معلقة رياضية تعلق على مباراة لكرة القدم في المملكة العربية السعودية، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

ومن المقرر بدء مشوارها في مجال التعليق ك‏أول مُعلقة رياضية سعودية في مباراة لكرة القدم النسائية الخليجية التي تنطلق يوم الجمعة المقبل بمشاركة 16 فريقا من دول الخليج.

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