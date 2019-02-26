طلاء للأظافر من وحي الطبيعة موضة 2019

رسوم الأزهار والحدائق، تشكل واحدة من أبرز صيحات مناكير الأظافر التي تُلائم أجواءَ الربيعِ والصيف. إذ أن هذه النقوش المُستوحاة من الطبيعة، يمكن تطويعها بما يتناسبُ مع ألوانِ الملابس لتشكل جزءًا مكمّلًا لمظهركِ المُتقن.

هناك نماذج لا تُحصى من بين هذه النقوش المميّزة، وقد اخترنا من بينِها ثلاث فئاتٍ لونية، تتماشى مع ملابسك:



نقوش متنوعة

مناكير الأزهار بالألوان الحيادية: تعتبر هذه النماذج اللونية من الأسهل على الإطلاق، إذ أنها تتناسب مع كل أنماط الملابس، سواء الرسمية أو الكاجوال. كما يُمكن تنسيقها بسهولة تامّة مع كل ألوان الملابس. يكفي تطبيق المَناكير الحيادي بلون السّلمون أو اللون الزهري أو حتى البيج وتزيين ظفرَين إلى ثلاثة أظافر بنقوش الأزهار على خلفية بيضاء.



مناكير الأزهار مع لمسة خضراء: مهما كان لون المناكير الذي تختارينه، يُنصح باستخدام الريشة الرفيعة، لإضافة أوراق خضراء إلى الأزهار المرسومة. ومن الحيل المميّزة التي يمكن تبنّيها للحصول على نتيجة رائعة، هي في رسم الأزهار على خلفية بيضاء ناصعة، لتوليد تناقض بصري مع اللون الأخضر.



مناكير الأزهار مع لمسة الأزرق: يُعتبر سروال الجينز باللون الأزرق أو سُترة الجينز الزرقاء من أبرز صَيحات الموسِم. لذلك، ما رأيُكِ بتطبيق نقشة الأزهارِ الزرقاء على أظفاركِ؟ اختاري من الصور أدناه ما يعجبكِ. إنما لا تبالغي بالنقوش، فيكفي تطبيقها على ظفرين إلى ثلاثة. كما يمكن تطبيق مناكير الأزرق الداكن أو الأزرق الزاهي (الباستيل) على الأظافر المُتبقية.

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