أليساندرا أمبروسيو تلفت الأنظار بفستان مُرصَّع بالجواهر

اعتادت عارضات الأزياء اقتحام منصات عروض الأزياء في جميع أنحاء العالم في مناسبات الأزياء المختلفة، وبالتالي لم يكن مفاجأة رؤية عارضات أزياء فيكتوريا سكريت، مثل أليساندرا أمبروسيو، أدريانا ليما، وتايلور هيل، بكامل جاذبيتهن على السجادة الحمراء المليئة بالنجوم في حفلة فانيتي فير أوسكار، ليلة الأحد.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أليساندرا، 37 عاما، ظهرت بفستان باللون الأزرق المرصع للجواهر ذي فتحة تصل إلى فخذها، وشمل الفستان كابا مربوطا على الرقبة، يغطي كتفها اليمنى.

وارتدت أليساندرا صندلا بكعب عالٍ باللون الفضي، وتركت شعرها البني منسدلا، واعتمدت إكسسوارات باللون الأزرق، ووضعت حزاما لامعا باللون الأسود حول خصرها، ووضعت مكياجا بسيطا لامعا.

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وبدت أدريانا رائعة حيث ارتدت فستانا باللون الأبيض يبدو الجزء العلوي منه على شكل بليزر، بأزرار مرصعة بالألماس، ومن الأسفل بفتحة تصل للفخذ، ووضعت تفاصيل رائعة على ملابسها إذ ارتدت سوارا ألماسيا على فخذها المكشوف، وأمسكت بشنطة صغيرة كلتش باللون الفضي الألماسي، تماشت مع أقراط الأذن الماسية، وتركت شعرها القصير منسدلا للخلف، ووضعت مكياجا كاملا صارخا اعتمدت فيه أحمر الشفاه باللون الأحمر الداكن.

وظهرت تايلور، 22 عاما، بملابس جريئة، حيث ارتدت بدلة رجالية باللون الأسود من طراز التيكسيدو، وقميصا باللون الأبيض، ووضعت بيبيون باللون الأسود، وارتدت حذاءً أسود بكعب عالٍ، أما أقراط الأذن فاختارتها باللون الفضي، ووضعت مكياجا صارخا، حيث "آي لاينر" باللون الأسود، وسحبت شعرها للخلف بتمويجات بسيطة.

والتحقت بالحفلة عارضات أزياء أخرى لفيكتوريا سكريت مثل ستيلا ماكسويل، وجاسمين توكيس، وبيهاتي برينسلو، وشانينا شايك.

وتألقت شانينا، 28 عاما، في فستان باللون الشامبين الذهبي، عاري الظهر، أما بيهاتي فارتدت فستانا بطبعة جلد النمر عالي الرقبة، واعتمدت صندل بالكعب العالي، وستيلا ماكسويل، ارتدت فستانا لامعا باللون النيود ذا طبقات.

وبدت جاسمين رائعة في فستان باللون البرغندي، بفتحة تصل إلى الفخذ، وكانت تسريحة شعرها ذيل حصان للخلف، أما إلسا هوسك فتألقت بفستان باللون البنفسجي الداكن، بفتحة من ناحية الخصر، وتألقت بشعرها الأشقر الناعم، واعتمدت مكياجا رائعا.

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