تحدث بسبب السير بأقدام حافية على المسبح أو الساونا.. ما هي الثآليل الجلدية المُعدية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

قال اتحاد روابط الصيادلة الألمان إن الثآليل الجلدية “Warts” عبارة عن نتوء صلب وخشن الملمس ينمو على سطح الجلد ويظهر بعدة أشكال وأحجام وأعداد، وغالبا ما يُصيب اليد والقدم والوجه.

وأضاف الاتحاد أن الثآليل الجلدية تحدث بسبب الإصابة بما يعرف "بفيروس الورم الحليمي البشري" “HPV”، وهي تحدث على سبيل المثال عند السير بأقدام حافية في المسبح أو الساونا.

وهناك بعض العوامل، التي تعزز من فرص الإصابة بالثآليل الجلدية، ألا وهي: ارتداء الأحذية الضيقة ذات الكعب العالي وارتداء الأحذية بدون جوارب والإصابة ببعض الأمراض مثل ضعف المناعة والتهاب الجلد العصبي والروماتيزم والسكري وزيادة الوزن.

ونظرا لأن الثآليل الجلدية معدية؛ لذا ينبغي الالتزام الصارم بالاشتراطات الصحية، مثل تجنب الملامسة الجسدية للمصاب وعدم استخدام أغراض مشتركة معه كالمناشف. كما ينبغي الملابس، كالجوارب مثلا، التي لامست الثآليل، في درجة حرارة لا تقل عن 60 مئوية.

وتبعا لنوعها وعددها وحجمها وموضعها يتم علاج الثآليل الجلدية بطرق مختلفة تتنوع بين اللاصقات المحتوية على حمض الساليسيليك والعلاج بالتبريد والعلاج بالليزر. وفي بعض الحالات تتلاشى الثآليل الجلدية من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى علاج.ش