ليدي غاغا بإطلالة جذابة في حفل الأوسكار 2019 

توقع الكثيرون أن النجمة العالمية ليدى غاغا المرشحة لجائزتين بحفل توزيع جوائز الأوسكار ستظهر بإطلالة مثيرة للجدل من أجل خطف الأضواء نحوها، إلا أن النجمة الشهيرة ظهرت الليلة على السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019 والمقام فى مسرح دولبى بهوليوود فى الولايات المتحدة الأمريكية بإطلالة بسيطة ومميزة.

وكان فستانها من تصميم دار أزياء "Alexander McQueen" وهو واحد من أكثر دور الأزياء قربا من قلب النجمة الشهيرة البالغة من العمر 32 عاما.

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