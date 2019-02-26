كيف يؤثر الباركيه على تصميم الغرفة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ يلعب الباركيه دورا مهما في تصميم الغرفة بفضل تأثيراته المتنوعة. وأوضحت الرابطة الألمانية لمنتجي الباركيه، أنه يمكن زيادة اتساع الغرفة الصغيرة والضيقة بصريا باستخدام باركيه ذي لون فاتح، ويمكن تحقيق التأثير ذاته باستخدام باركيه الفسيفساء بفضل عناصره الصغيرة الكثيرة. ويتناغم الباركيه ذو اللون الداكن مع الأثاث ذي اللون الفاتح؛ حيث تخلق هذه التوليفة تباينا مثيرا يضفي لمسة جاذبية على الغرفة. وتبدو الغرفة الطويلة والضيقة أكثر عرضا بصريا من خلال تركيب الباركيه في وضعية مستعرضة، خاصة الباركيه المزدان بنمط عظم السمك. أما الباركيه المزدان بنمط المكعبات أو الجدائل أو الكاسيت فيتمتع بتأثير محايد.ش

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