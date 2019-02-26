هل يسبب نقص فيتامين "د" تساقط الشعر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

كشفت نتائج دراسة جديدة إن تساقط الشعر أحد المؤشرات على نقص فيتامين "د" في الجسم. وتقدر التقارير الطبية أن بليون شخص حول العالم لديهم نقص في فيتامين "د"، ويتسبب نمط الحياة الحديث الذي يقل فيه تعريض الجلد لأشعة الشمس المباشرة (وليس من وراء زجاج) في شيوع ظاهرة نقص هذا الفيتامين الحيوي.

وبحسب الدراسة الجديدة التي نشرتها دورية "نيوتريشنز" توجد صلة قوية بين نقص فيتامين "د" وبين تساقط الشعر لدى الجنسين، كما يؤدي ارتفاع مستوى الفيتامين في الدم إلى نمو الشعر بكثافة، حسب ما جاء فى موقع"24 الإماراتي".

وأجريت الدراسة في "ترينيتي كوليج" بمدينة دبلن، وتتأثر صحة الشعر بعدة عوامل وليس مستوى فيتامين "د" فقط، وأهم هذه العوامل:

1- مدى نشاط الغدة الدرقية.

2- توازن الهرمونات في الجسم.

3- ارتفاع نسبة السكر والإصابة بالسكري.

4- أمراض القلب والدورة الدموية.

ويمكن الحصول على فيتامين "د" من خلال تعريض مساحات كافية من البشرة لأشعة الشمس المباشرة يومياً لمدة 20 دقيقة أو أكثر. كما يوجد فيتامين "د" في الأطعمة المدعّمة والمكملات الغذائية، والفطر (المشروم)، وأسماك السلمون والتونة والسردين وخاصة عظام السمك المعلّب، وتتوفر جرعة أقل منه في الحليب والبيض.