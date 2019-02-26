بالصور- أبرز ثنائيات هوليود في حفل الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

شارك في حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 91 عدد من ثنائيات نجوم هوليوود الذين تألقوا على السجادة الحمراء في مسرح دولبى بمدينة لوس أنجلوس.

ومن أبرز ثنائيات السينما العالمية الذين حضروا على السجادة الحمراء، النجالي العالمي رامي مالك برفقة صديقته لوسي بوينتون، وكذلك النجم برادلي كوبر مع زوجته إرينا شايك. في الألبوم المرفق نستعرض لكم أبرز هذه الثنائيات: