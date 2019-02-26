إطلالات نجمات غلب عليها الطابع الرجالي في حفل الأوسكار (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

توافد عدد من نجمات الفن ومشاهير من مختلف أنحاء العالم، في ثاني أيام حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91، وتألقوا بإطلالات متنوعة ومميزة، مختلف بيوت الأزياء العالمية.

وكان من اللافت اعتماد عدد من النجمات على إطلالات غلب عليها الطابع الرجالي، بألون وتصميمات مختلفة، ومن أبرزهن كانت الممثلة إليزا فيشر التي ارتدت بدلة كلاسيكية سوداء، وكذلك الممثلة أوكوافينا التي فضلت اارتداء بدلة كلاسيكية باللون الفضي.

وتتجه أنظار العالم نحو حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 أكبر حدث سينمائي، المُقام على مسرح كوداك بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا. وتتميز نسخة هذا العام بكونها الأولى التي تقام دون مقدم رئيسي منذ عام 1989، إذ فضل القائمون على الحفل التخلي عن المقدم بعد انسحاب الممثل كيفن هارت، بسبب جدل بشأن تغريدات سابقة له اعتبرت "مسيئة للمثليين".

وفي الألبوم المرفق بالأعلى، جمع لكم "لايف ستايل الخليج 365" أبرز إطلالات النجمات بالبدلة الكلاسيكية على السجادة الحمراء في اليوم الثاني من حفل الأوسكار.