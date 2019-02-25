منها المغفرة والتسامح.. طرق تساعد في التخلص من "الخرس الزوجي"

يعتبر التواصل بين طرفي العلاقة الزوجية أمر ضروري لتجاوز المشكلات بين الطرفين ولإنجاح ذلك أورد موقع "فاميلي لايف" مجموعة نصائح لتجاوز مشكلات مثل "الخرس الزوجي"، بين الأزواج.

- تجنب توجيه الاتهامات للشريك

عندما تشعر بالغضب، قد تصدر منك عبارات غير لائقة واتهامات مبطنة أو صريحة تجاه الشريك، وهذا قد يؤدي بدوره إلى شعور الطرف الآخر بالإهانة، ويعمق المشكلة بينكما ويجعل مهمة الوصول إلى حل لها أمراً أكثر صعوبة.

- الإصغاء بعناية

من الطبيعي أن يكون طرفا العلاقة الزوجية على استعداد تام للاستماع لبعضهما البعض في معظم الأوقات، لأن الإنصات عادة ما يكون عاملاً أساسياً في تقارب الزوجين، وتحقيق الانسجام بينهما، ومن هنا تبرز الحاجة إلى أن تنصت لشريك حياتك بشكل جيد وألا تتجاهل ما يقول، لكي تتجنب فتور علاقتك به والوصول إلى طريق مسدود.

- المغفرة والتسامح

يعتبر الغفران من أكثر السمات التي تساهم في تمتين أواصر العلاقة بين الزوج والزوجة، إذ يكون من الضروري أن يتحلى كلا الطرفان بهذه السمة وذلك لإعطاء الطرف الآخر فرصة للتكفير عن أي خطأ يرتكبه، ويعزز لديه روح التسامح والمغفرة.

- تجنب الخلافات والمشاكل في لغة الحوار

لخلق لغة حوار قائمة على التفاهم لابد أن يدرك الزوجان أن الشجار والعصبية لن توصلهما إلى نتيجة، والأفضل هو محاولة إيجاد حلول مناسبة للخلافات بدلا من تبادل الاتهامات، والاتفاق على التفكير بعقلانية قبل اتخاذ أي قرارات، وعدم الوقوف على الأمور التافهة وخلق مشاكل منها.

​