بالصور| فساتين "للمحجبات" من وحي إطلالات نجمات الأوسكار

يعد حفل توزيع جوائز الأوسكار واحدا من أهم الأحداث السينمائية على الإطلاق، إلا أن أصدائه تمتد لعالم الموضة، فالحديث عن أزياء النجمات يمتد لساعات عقب الحفل، واليوم نستعرض إطلالات النجمات التي يمكن أن تناسب المحجبات مع بعض التعديلات. البداية بفستان النجمة تشارليز ثيرون التي ظهرت بفستان راقي وبسيط بلون سماوي يمكن ارتدائه للمحجبات ولكن بدون الظهر المكشوف. أما النجمة جينيفر لوبيز ارتدت فستان لامع يشبه تجميعات الزجاج دون أن يظهر أى جزء من جسدها، ويمكن للمحجبات ارتدائه مع إبراز شكل الجسم. بينما الفنانة جلين كلوز طلت بفستان ذهبي لامع يتسم بالأناقة والوقار خاصة مع تجاوزها السبعين عاما. كما ظهرت هيلين ميرين أيضا بفستان يمكن أن يناسب المحجبات باللون الوردي مما أعطاها المزيد من الحيوية على السجادة الحمراء. أما حاصدة الأوسكار أوليفيا كولمان فقد ظهرت بفستان "زيتي" برقبة طويلة وأكمام من الشيفون المشجر، يناسب المحجبات مع "التربون". رغم حملها ظهرت الممثلة كريستين ريتر بفستان أنيق باللون "النبيتي"، بأكمام طويلة. وبعيدا عن الفستاتين ظهرت ميليسا مكارثي بـ"جامب سوت"، يناسب المحجبات خاصة مع وشاح الكتف لتغطية الظهر. وأطلت الممثلة لوسي بوينتون صديقة رامي مالك بفستان أرجواني من الستان يمكن تعديله ببساطة ليناسب المحجبات من خلال رفع الكتف. و كالعادة ظهرت البدل النسائية على السجادة الحمراء حيث ارتدئها الممثلة إيمي بولر، وإليزه فيشر وغيرهن يمكن ارتداءه مع "التربون" الأسود و حذاء أحمر لإطلالة عصرية في المناسبات. ​

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