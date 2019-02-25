متجر مصممة الأزياء الأسترالية "كاميلا فرانكس" يتعرّض للسرقة.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت كاميرات المراقبة تعرض أحد متاجر مصممة الأزياء الأسترالية الشهيرة "كاميلا فرانكس" للسرقة في سيدني صباح اليوم الاثنين.

ويعرض الفيديو اقتحام لصّين متجر كاميلا (40 عامًا) في ضاحية "الإسكندرية" في سيدني، باستخدام سيارة، وحطما الأبواب الأمامية الزجاجية، وسرقا كمية كبيرة من الملابس القيمة.

ويُظهر المقطع اللصين ملثمين ويرتديان الأسود بالكامل، وبعد إنهاء مهمتهما، فرّا بالسيارة، ويجدر بالذكر أن تصميمات المصممة الأسترالية يبلغ سعرها 1500 دولار أو أكثر للقطعة الواحدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تعتقد الشرطة أن السيارة التي اُستخدمت في السرقة، مسروقة هي أيضًا في واقعة سطو مسلح على رجل يبلغ من العمر 40 عامًا اليوم الاثنين في الساعة 5:15 صباحًا قبل استهداف متجر "كاميلا".

هذا وبعد مرور 20 دقيقة على واقعة سرقة السيارة، استدعي رجال الشرطة إلى متجر المصممة بعد ورود أنباء عن اقتحام سيارة للأبواب الأمامية.

وحتى الآن لا يزال البحث جاريًا عن اللصين، وقد نبهت الشرطة المتسوقين عبر الإنترنت بضرورة توخي الحذر في حال لاحظوا عرض تصميمات "كاميلا" للبيع عبر الإنترنت بسعر زهيد، كما شددوا على أهمية الإفادة بأي معلومات بشأن الواقعة.