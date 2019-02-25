بريانكا تشوبرا تخطف الأنظار بفستان أسود من تصميم إيلي صعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

خطفت الثنائي الأشهر في هوليوود، بريانكا تشوبرا، و نيكولاس جوناس، الأضواء فور وصولهما للسجادة الحمراء لحفل "فانيتي فير" ما بعد الأوسكار لعام 2019.

وتألقت بريانكا ، بفستان طويل، باللون الأسود، بفتحة صدر كبيرة على شكل "V، وحزام بنفس لون الفستان عند منطقة الخصر، من توقيع مصمم الأزياء اللبناني "إيلي صعب".

وتميز الفستان بالتل الأسود الشفاف، وتنورة واسعة من الأسفل مزينة بالترتر والإكسسوارات، باللون الأسود، أما عند منطقة الصدر فأختار قماشة الستان الضيق لإبراز جمال الإطلالة.

وأكملت الإطلالة بصندل أسود اللون، وأقراط متدلية باللون الفضي، واعتمدت صيحة الشعر المرفوع على الجانبين، مع مكياج هادئ بالألوان الذهبية والترابية.

وتتجه أنظار العالم نحو حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 أكبر حدث سينمائي، المُقام على مسرح كوداك بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا. وتتميز نسخة هذا العام بكونها الأولى التي تقام دون مقدم رئيسي منذ عام 1989، إذ فضل القائمون على الحفل التخلي عن المقدم بعد انسحاب الممثل كيفن هارت، بسبب جدل بشأن تغريدات سابقة له اعتبرت "مسيئة للمثليين"