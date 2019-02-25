بالملابس الرياضية.. ميليسا مكارثي تركض في حفل الأوسكار (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

بالملابس الرياضيةـ قررت الفنانة ميليسا مكارثي الركض مع زوجها خلال ظهورها في حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91.

وفي لقطة مميزة، ركض كل من الشريكان ميليسا مكارثي وزوجها بن فالكون، بملابس رياضية بنفس التصميم ومن نفس دار الأزياء، وفيما يبدو أنهما قررا الحصول على قسط من الراحة أثناء استمرار الحفل.

وأقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 أكبر حدث سينمائي، على مسرح كوداك بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.