فيديو صادم ..لحظة هجوم كلب مفترس علي عامل بريد

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 09:56 مساءً - كشفت لقطات صادمة لحظة هجوم كلب من فصيلة بيتبول على عامل بريد بولاية ميتشجان أثناء قيامه بعمله في توصيل الخطابات.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، صوّر الهجوم المرعب سائق عربة، كان قادرا على مساعدة عامل البريد، بعد نهشه الكلب المتوحش وجره على الأرض.

وقع الحادث بعد ظهر يوم الجمعة في مدينة ديترويت على الجانب الغربي، حيث كانت شركة البريد تقوم بتسليمه الخطابات تمهيدًا لإرسالها.

وفي مقطع فيديو منشور على موقع “فيسبوك” ، يمكن رؤية الكلب وهو يهاجم الرجل البالغ من العمر 52 عامًا من كاحله ، في حين أن امرأة خرجت من منزل قريب من مكان الحادث وأقدمت على ضرب الحيوان المفترس باستخدام عصا مكنسة.