بالصور..لقطات مروعة لأم تقتل بناتها الثلاث ببندقية صيد وتنتحر

وظهرت الأم بريان مور 28 عاما في مدرسة بناتها بمدينة كينت الأمريكية الأسبوع الماضي ، حيث قالت للمدرسين إنها تحتاج إلى أخذ ألينا راو، سنتين، كاسيدي رودري، 6 سنوات، وكيري رودري، 8 سنوات، إلى موعد مع الطبيب، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل”.
وبعد إخراج الأم لبناتها من المدرسة، قادتهن إلى الغابة القريبة من منزل جدهن، وبدأت بجذبهن واحدة تلو الأخرى وقامت بإعدامهن بإطلاق النار عليهن من بندقية صيد، ثم حملت جثث الأطفال إلى داخل سيارتها ، ثم توجهت إلى منزل صديقها وأطلقت النار على نفسها.
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