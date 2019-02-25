عاجل – الأهلي يمنح لاعبيه راحه من المران غداً الثلاثاء

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 09:56 مساءً - قرر الجهاز الفني للاهلي بقيادة الأورجواياني مارتن لاسارتي منح لاعبيه راحة من التدريبات غدا الثلاثاء ، على أن يستأنف الفريق تدريباته الأربعاء.

وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن مران الغد تم إلغائه ومد فترة الراحة بالنسبة لللاعبين بعد ان حصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم .

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الجونة 2-1 فى الأسبوع الرابع والعشرين للدوري أمس الأحد .

وعن ربط الراحة بعد خوض مباراة الكأس امام بيراميدز قال عبدالحفيظ إن هناك قرار للإدارة حول هذا الأمر ونحن ننفذ قرار الإدارة .

يذكر أن الأهلي كان قد أعلن عن رفضه القاطع لخوض مباراة بيراميدز في كأس مصر يوم الخميس، بعدما تم تبديلها بمواجهة نفس الفريقين في الدوري.