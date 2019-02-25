سعد الحريرى يعلق على القرار البريطاني بادراج حزب الله منظمة ارهابية

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 09:56 مساءً - علق رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الاثنين، على قرار الحكومة البريطانية اعتبار ميليشيات حزب الله بشقيها السياسي والعسكري منظمة إرهابية محظورة.
وقال الحريري: “بريطانيا تضع في الأساس الجناح العسكري لحزب الله على قائمة الإرهاب، والآن قد تكون أضافت الجناح السياسي، ونحن نرى أن هذا الأمر يخص بريطانيا وليس لبنان”.
وتابع: “ما يهمنا هو ألا تتضرر العلاقة بيننا، ونتمنى أن ينظروا إلى لبنان كلبنان وشعبه، لذلك يجب علينا أن نبني أفضل العلاقات مع الجميع وهذا هو الأساس لمستقبل لبنان ومصلحته”.
وجاء حديث الحريري خلال تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في القمة العربية الأوروبية، التي اختتمت أعمالها في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وكان وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، قد صرح في وقت سابق، الاثنين، أنه قرر تصنيف الحزب السياسي للميليشيات اللبنانية منظمة إرهابية، تأكيدا لتقارير إعلامية تحدثت عن مساعي لندن لحظر أنشطة الميليشيات الموالية لإيران.
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