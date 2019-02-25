بلومبيرغ الأمريكية: البحرين في المرتبة الأولى عربيًّا بقائمة البلدان الأكثر صحة

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 09:56 مساءً - حلت مملكة البحرين بالمركز الأول عربيًّا، في قائمة الدول الأكثر صحة في العالم، فيما احتلت إسبانيا المركز الأول عالميًّا، حسب ما أفادت به وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية اليوم الاثنين.

وجاءت البحرين في المركز الـ36، متقدمة 4 مراكز عن مؤشر 2017، تلتها قطر التي تراجعت نقطة عن مؤشر العام ذاته.

وتربع لبنان في المركز الثالث عربيًّا والـ39 عالميًّا، ثم جاءت الإمارات في المركز الـ46، وسلطنة عُمان في المركز الـ 49.

وعالميًّا جاءت آيسلندا في المركز الثالث بعد إيطاليا، ثم اليابان رابعًا تلتها سويسرا والسويد وأستراليا وسنغافورة والنرويج وإسرائيل.

ووضعت القائمة لوكسمبورغ في المركز الـ 11، ثم فرنسا والنمسا وفنلندا وهولندا وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وبريطانيا وأيرلندا على التوالي.

وقالت ”بلومبيرغ“، إنّ ”إسبانيا تقدمت على إيطاليا لتحتل المركز الأول هذا العام في المؤشر الذي تصدره الوكالة والذي يضم 169 دولة“.

واضافت أنّ ”متوسط العمر في إسبانيا هو الأعلى في الاتحاد الأوروبي والثالث بعد اليابان وسويسرا عالميًّا، فيما يتوقع أن يرتفع متوسط العمر فيها إلى نحو 86 سنة بحلول عام 2040 تليها اليابان ثم سنغافورة“.