"سلخ فروة رأسها وأظهر الجمجمة".. طبيب سعودي يشوه سيدة في عملية "زراعة شعر"

تعرضت سيدة سعودية لحادث مأساوي حيث أقدم طبيب على سلخ فروة رأسها وتشوييها، أثناء ذهابها إليه لإجراء عملية زرع بشعرها.

وترجع تفاصيل القصة، بحسب ما نشرتها صحيفة "عكاظ" السعودية، حينما انجذبت السيدة السعودية إلى إعلان لطبيب يروج لنفسه على قدرته في إجراء عمليات لزراعة الشعر، فاتجهت على الفور إلى المجمع الطبي وسط المدينة المنورة، حيث يعمل الطبيب، لإجراء زراعة جزء بسيط من شعر رأسها.

وبعدما حصلت السيدة على جرعة المخدر وأجرى الطبيب العملية، وجدت السيدة سلخ جزء كبير من فروة رأسها من الأعلى وبروز مساحة من الجمجمة، فحاول الطبيب طمأنتها وأنه سوف يجري زراعة فروة رأسها من داخل الجلد، وعمل الخياطة لها، لكنها رفضت ذلك.

أصرت السيدة على تقديم شكوى ضد الطبيب، وبالفعل أجرت السلطات المختصة تحقيق حول الواقعة، ليتضح أن الطبيب يمارس عمل مخالف لتخصصه، وأيضًا يخالف أنظمة واشتراطات هيئة التخصصات الطبية.

وبحسب مدير الإعلام الصحي بصحة المدينة، حاتم سمان، فقد تم إغلاق المجمع والعيادة تحفظيًا مع فرض غرامة مالية، وإحالة القضية للهيئة الصحية الشرعية، كما تمت إحالة الطبيب إلى النيابة العامة لممارسته تخصصًا غير مرخص للعمل به.

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