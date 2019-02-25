بالصور| إيمي سلطان تستعرض رشاقتها بتمارين "فتح الحوض"

شاركت الراقصة إيمي سلطان، متابعيها، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أحدث "فوتو سيشن" لها، استعرضت من خلاله ممارستها لحركات "فتح الحوض"، الرياضية.

وعلقت "سلطان" على الصور قائلة: "عندما يصبح الطقس أكثر دفئًا، يكون جسمي أكثر مرونة".

وعلق الكثيرون من متابعي الراقصة الاستعراضية على حركاتها الرياضية: "إيه الجمال ده يا ناس"، و"ممكن تسوين لنا مقاطع تعليم رقص"، و"إنتي إنسانة جميلة وراقية".

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