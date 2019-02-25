بالصور| كنزي عمرو دياب بـ"المايو" في البحر.ز ومتابعوها: "يا ولية عيب"

نشرت كنزي دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، صور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "كنزي" مع اثنين من أصدقائها، مرتدية "مايو"، وهي تلهو على شاطئ بحر بورتوبيلو، في إسكتلندا، وأرفقت الصور بتعليقا: "كفاية أني مدخلتش جوا".

وتفاعل متابعي "كنزي"، معها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي جاء من بينها، "يا ولية عيب"، و"دي جمصة ولا بلطيم"، فيما قرر أحد متابعوها عمل "منشن" لوالدها عمرو دياب.

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