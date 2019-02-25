بالصور| جوليا روبرتس تتألق بفستان وردي بتوقيع إيلي صعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

تألقت النجمة جوليا روبرتس، على السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91، بفستان باللون الوردي الداكن "فوشيا"، من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.

وتميز الفستان بصيحة الكتف الواحد "one shoulder"، وفاتحة جانبية ومشدودة غير مستقيمة، وأكملت الإطلالة بصندل باللون الوردي الغامق بنفس لون الفستان من علامة "ستيوارت فايتسمان".

وارتدت جوليا أقراطا متدلية من الألماس، و"سوار" باللون الفضي، من علامة "سيندي تشاو"، واعتمدت تسريحة الشعر المموج "الويفي الواسع" على جانب واحد، ومكياج هادئ باللون الوردي الفاتح.

وأقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 أكبر حدث سينمائي، في الساعات الأولى من فجر اليوم على مسرح كوداك بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.