بالصور| 4 فنانات تألقن في "الأوسكار" بتوقيع إيلي صعب

اختارت 4 فنانات عالميات، الظهور بإطلالات مميزة، من توقيع مصمم الأزياء العربي إيلي صعب، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، في دورته الـ91.

وأطلت الفنانة الأمريكية جنيفر هدسون، بفستان أحمر، والذي تميز بأنه طويل وغير منقوش، ومزود بفتحة جانبية، فضلا عن أنه بـ"كتف واحد".

تألقت النجمة جوليا روبرتس بفستان فاتح اللون، والذي تميز بأنه فضفاض، ومزين بحزام متوسط الحجم، في إطلالة بسيطة لها.

ولفتت المخرجة اللبنانية نادين لبكي الأنظار بإطلالتها، مرتدية فستان فاتح اللون بـ"كتف واحد"، وهو يطابق تصميم جنيفر هدسون، إلا أنه يتمز عنه بحزام لامع.

ارتدت الفنانة الماليزية ميشيل يوه فستان "أوف شولدرز"، فضفاض، ومزين بنقوش لامعة، وحزام رفيع فاتح اللون.

واختتم، حفل توزيع جوائز أوسكار الـ91، على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، منذ ساعات.

وشهد الحفل تكريم قائمة من الأعمال في المجالات المختلفة، من بينهم الأمريكي من أصول مصرية رامي مالك عن دوره بفيلم "الملحمة البوهيمية".

ولأول مرة منذ سنوات، لم يكون هناك مقدم أساسي لحفل الأوسكار، حيث كان المذيع الأمريكى جيمى كيميل هو آخر مقدم للحفل العامين الماضيين على التوالي، على أن يقدم فقرات الحفل والجوائز عدد من الفنانين وسط حضور نجوم السينما الأمريكية والعالمية وسط منافسات بين صناع الأفلام السينمائية على كل المستويات: الإخراج والتمثيل والتصوير والموسيقى، لذلك يكون الاختيار والفصل بين الأفلام مهمة كبرى تقع على عاتق لجنة التحكيم والمصوتين.

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