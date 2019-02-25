باللغتي الإنجليزية والفرنسية.. شيري عادل تهنئ رامي مالك بالأوسكار

هنأت الفنانة شيري عادل، الممثل الأمريكي من أصول مصرية رامي مالك، على فوزه بجائزة أفضل ممثل في مهرجان "الأوسكار"، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "عادل" باللغة الإنجليزية: "لقد فعلتها"، متابعة بعبارة ثناء باللغة الفرنسية: "أحسنت"، مرفقة صورتين لـ مالك، أثناء تقبيله لجائزة الأوسكار.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع التهنئة، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب، خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى عشرات التعليقات المشيدة بفوز مصري بجائزة دولية.

يشار إلى أن جائزة أحسن بالأوسكار، ذهبت لممثل للفنان العالمي رامي مالك عن فيلمه "Bohemian Rhapsody" (بوهيميان رابسودي).

واختتم حفل توزيع جوائز أوسكار الـ91، على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، منذ ساعات.

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