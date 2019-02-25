في الأوسكار: ليدي غاغا بـ30 مليون دولار من الماس.. وجنيفر لوبيز تقلبُ الموازين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خطفتْ هوليوود، ليلة أمس الأحد، أنظار العالم بواحدة من أكثر لياليها سحرًا، فبريق الألماس، وجاذبية الإطلالات، كانا حاضرين، وبِقوّة في حفل توزيع جوائز الأوسكار، بنسخته الـ 91، حيث أقيم الحدث على مسرح دوبلي، الواقع في لوس أنجلوس.

وفي موسم حفلات الجوائز، بالرّبع الأوّل من كُلّ عام، يُتوّج الأوسكار، كأكثر حدثٍ رفيع المُستوى على جميع الأصعدة، لذلك فإنّ ضيوفه من كِبار نُجوم هوليوود، يحضرونه بأجمل ما لديهم من إطلالات ومُجوهرات، بتوقيع كِبار المُصمّمين، ودور الأزياء العالمية.

وفيما يلي، نُشارككِ بأكثر إطلالات النّجمات جاذبية على سجادة حفل توزيع جوائز أوسكار 2019، الحمراء:

ليدي غاغا

من غولدن غلوب إلى الأوسكار، تربّعتْ النجمة العالمية، للمرّة الثّانية، كأفضل إطلالة نجمة في حدث توزيع جوائز، كيف لا؟ وقد أسدلتْ على جسدها فُستانًا راقي التصميم، لونه أسود من أليكساندر ماكوين، جاء بستايل الأوف شولدر، والنصف السّفلي المنفوش.

أمّا ما أبهر الجماهير بإطلالة غاغا، هو تزيينها رقبتها بعقد ألماسي أيقونيّ، من تيفاني، ارتدته قبلها الممثلة الأيقونية "أودري هيبورن" فقط، عام 1961، وصل سعره إلى 30 مليون دولار، ويزن 128.54 قيراطًا.

جنيفر لوبيز

انقلب الحال بالنّسبة للنجمة العالمية، مُتعدّدة المواهب، فبعدما كانت في قائمة أسوأ إطلالات في حفل غولدن غلوب، تُوّجتْ حبيبة أليكس رودريغز، كثاني أفضل إطلالة في الأوسكار، فكان اختيارها فستانًا استثنائيّا مرصّعًا بقطع المرايا، بتوقيع المصمّم العالميّ توم فورد.

غلين كلوز

نجحتْ الممثلة العالمية، البالغة من العُمر 71 عامًا، باختيار إطلالةٍ مُناسبة تمامًا، لحدث الأوسكار، فارتدتْ فُستانًا مُشرقًا، لونه ذهبيّ باهت، ذا تصميمٍ مُحتشم، وكأنّه عباءة دُمج معها الكاب بذيلٍ طويل، اختارته الممثلة، من علامة كارولينا هاريرا.

إيرينا شايك

دعمتْ عارضة الأزياء الرّوسية، حبيبها، الممثّل العالميّ "برادلي كوبر"، بحضورها هي ووالدته حفل الأوسكار، فارتدت فستان بيربري الضيّق من اللّون الأسود، جاء بستايل الرّقبة المُرتفعة، والإكسسوارات الذهبية، التي زيّنتْ خصره وأطراف كمّيه، وكسرتْ احتشامه بفتحة ظهر ضخمة، وامتدّ خلفه ذيلٌ صغير.

سيرينا ويليامز

وقع اختيار لاعبة التنس العالمية، على فستانٍ أسود اللّون، أوف شولدر، تزيّن بالقماش اللامع الخمريّ في أعلاه، بتوقيع أرماني برايف، كما وتزيّنتْ بمُجوهرات علامة Forevermark، في حين اعتمدت تسريحة شعر ذيل الحصان العلوية المشدودة.

إيما ستون

كعادتها، أسدلتْ الممثلة العالمية، فستانًا من العلامة التي تعمل كسفيرةً لديها "لوي فيتون"، جاء بلونٍ خمريّ، وكتفين بتصميم درامتيكيّ، ورُصّع بكامله بالترتر، واللؤلؤ، والخرز، على شكلِ أنماطٍ هندسية.