فيرساتشي لخريف 2019.. حنينٌ إلى التسعينات وكيندال وجيجي نجمتا العرض!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعتمد بيوت الأزياء القديمة، بشكل كبير، على موضوع الحنين إلى الماضي هذه الأيام، وأحيانًا، لدرجة كبيرة، ومبالغ فيها، غير أنّ العلامة الإيطالية، فيرساتشي، قد نجحتْ في احتضان هذا الموضوع، بطريقة جيدة، مستعينة بالقطع، والطبعات الأيقونية من الأرشيف، ودمجها مع بعض الترقيات الحديثة.

وهذا ما فعلته أيضًا، في مجموعة خريف 2019، والتي عرضتها يوم الجمعة الماضي، خلال أسبوع الموضة في ميلانو، وقد جاء مكان العرض، مزينًا بمنحوتات الدبّوس الأيقونيّ للعلامة، في فترة التسعينات.

وشاركتْ في العرض، نخبة من العارضات الشّهيرات، أمثال كيندال جينر، وبيلا حديد، وستيلا ماكسويل، وفيتوريا سيريتي، وإيمان همام، وإيدي كامبل، وبهاتي برينسلو، وكانديس سوانيبول، وإيرينا شايك، وجيجي حديد، واختتمتْ العرض الممثّلة ستيفاني سيمور.

وبدلاً من إرسال نسخة طبق الأصل، من الفستان المزيّن بالدبابيس، من مجموعة ربيع 1994، والذي نال شهرة واسعة في هوليوود، قامتْ دوناتالا فيرساتشي، بتضمين الزّخارف، إلى جانب تفاصيل أيقونية أخرى، مثل العملات الذهبية، في مجموعة من القطع، مثل السترات، والكنزات الصوفية الممزّقة، وقبّعات البينيز، و فساتين الكوكتيل على حدّ سواء.

كانت الأحزمة، والأربطة من التفاصيل الأخرى، قد لعبتْ دورًا محوريًا في المجموعة، في حين أنّ ربطات البو، والدانتيل، والجوراب، أضفتْ لمسة مرحة على الإطلالات. وشملتْ المجموعة، قمصان التيشرت، المزيّنة بصور فوتوغرافية قديمة من فيرساتشي، من تصوير المصمّم الشّهير، ريتشارد أفيدون.

وواصلتْ فيرساتشي، تضمين ثيمة الألوان المتناقضة، التي احتضنتها في الموسم الماضي، حيث قامت بتنسيق الفوشيا، والأخضر الليموني معاً، إلى جانب تنسيقات ألوان غريبة أخرى، مثل اللّون البرتقاليّ الدّاكن، والبنيّ الباهت، كما تمّ تنسيق القطع بنمط الطّبقات، فظهرتْ البلوزات الصوفية تحت الفساتين الحريرية، وتحت معاطف الفرو المطبّعة، مع الجوارب المطبّعة، بألوان النيون على سبيل المثال.

شاهدي مجموعة فيرساتشي، لخريف 2019 ، وشاركينا رأيكِ.