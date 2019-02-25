مكياج العيون البرونزي موضة 2019... هكذا تعتمدينه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 فبراير 2019 01:33 مساءً - يعد المكياج البرونزي أحد أساليب المكياج الرائجة جداً في الوقت الحالي، كما أنه الاتجاه الأبرز في موضة مكياج 2019. وقد برز مكياج العيون البرونزي خلال أسابيع الموضة بأساليب متعددة مفعمة بالأنوثة والجمال. فإن كنت من محبات مكياج العيون البرونزي، سنقدم لك طرقاً عدة لتطبيقه، تخولك الحصول على طلة رائعة.



مكياج عيون برونزي مع الأيلاينر

تتميز موضة المكياج البرونزي لعام 2019 بالنعومة والهدوء، لذلك اعتمدي مكياج العيون المعتمد على ظلال العيون بالتدرجات البرونزية المات على الرموش السفلى، والمدموجة مع خطوط الأيلاينر الرفيعة. كما بإمكانك استخدام الخطوط البنية على الجهة السفلى من العين. ولا تنسي استخدام الماسكرا التي تبرز جمال عينيك وتمنحك نظرات جذابة. كذلك، اعتمدي أحمر الشفاه باللون النيود بتدرجاته المختلفة.



مكياج عيون برونزي براق

لا تزال موضة المكياج البراق تلاقي انتشاراً واسعاً وإقبالاً واسعاً من النساء. لذلك، لا تترددي في اعتماد مكياج العيون البرونزي البراق لإطلالة عصرية مفعمة بالأنوثة. بحيث تستخدمين الظلال البرونزية البراقة على كامل الجفون العليا مع الخطوط البراقة على الجهة السفلى من العين. كذلك، بإمكانك استخدام ظلال العيون البرونزية مع لمسة ذهبية على الجهة الداخلية للعين، مما يمنحك نظرة براقة مضيئة.

تابعي أيضاً

مكياج العيون المستديرة بخطوات عملية

قلم حواجب.. للحصول على رسمة متناسقة

انواع المكياج المناسب لكل حدث