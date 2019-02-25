بالتفاصيل – الملخص الكامل لحفل توزيع جوائز الاوسكار الـ91

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 08:34 صباحاً - إعداد – فارس طارق انتهى منذ لحظات حفل توزيع جوائز الاوسكار في دورته الـ91 الذي أقيم على مسرح دولبي في لوس أنجلوس الأمريكية. وشهد الحفل تتويج المصري رامي مالك بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم Bohemian rhapsody . وتنشر ” البشاير ” التفاصيل الكاملة لجوائز الاوسكار : جائزة أفضل ممثل : رامي مالك عن فيلم Bohemian Rhapsody جائزة أفضل ممثلة : أوليفيا كولمان عن فيلم The Favorite جائزة أفضل مخرج : ألفونسو كوارون أفضل مخرج عن فيلم Roma جائزة أفضل ممثل دور ثاني : ماهرشالا عن فيلم Green book جائزة أفضل ممثلة دور ثان : ريجنا كينج عن فيلم If beale street could talk بجائزة أفضل فيلم : فيلم Green book جائزة أفضل فيلم قصير : فيلم Skin جائزة أفضل سيناريو مقتبس : فيلم BlacKkKlansman جائزة أفضل سيناريو أصلي : فيلم Green Book جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير : فيلم Period. End of Sentence جائزة أفضل مؤثرات بصرية : فيلم First man جائزة أفضل فيلم كرتوني قصير : فيلم BAO جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة : فيلم سبايدرمان جائزة أفضل أزياء : فيلم Black Panther جائزة أفضل مكساج ومونتاج صوتي : فيلم Bohemian Rhapsody جائزة أفضل تصوير سينمائي : فيلم Roma جائزة أفضل فيلم أجنبي – غير ناطق بالانجليزية : فيلم Roma جائزة أفضل تصميم : فيلم Black Panther جائزة أفضل مكياج وتصفيف شعر : فيلم Vice جائزة أفضل فيلم وثائقي : فيلم Free solo

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