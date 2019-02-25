كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 08:34 صباحاً - انجي بيومي وجه الإعلامي عمرو أديب، التحية لرجال الداخلية وذلك لتمكنهم من القبض علي المتهمين بسرقة “جواهرجي” بحدائق الأهرام . وأكد”أديب” من خلال برنامج”الحكاية”المذاع علي فضائية “إم بي سي مصر”، أن الداخلية تمكنت من الوصول للجنة من خلال كاميرات المراقبة الموجودة بالمحل و أمامه . وقال”أديب”، :” قولت أن العيال ديه هتتجاب ،وفعلا ده اللي حصل، اللي حصل ده سطو مسلح عقوبته إعدام عشان محدش يقول يا حرام ، مستغرب أني في القرن الـ21 و بقول للناس لازم نقف مع الأمن في مواجهة الجريمة”.

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو أديب عن ضبط المتهمين بسرقة جواهرجي حدائق الأهرام: “قولتلكم هيتجابوا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.