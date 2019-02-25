بالصور| الفساتين اللامعة للفنانات تسيطر على حفل الأوسكار.. وجينيفر لوبيز تتألق

للشهرة والأضواء بريق يصاحب الكثير من نجمات الفن أينما ذهبن، لا يعتمد على مظهرهن وإنما جاذبيتهن وموهبتهن في مختلف المجالات الفنية، لكن تفضل بعضهن الظهور في المناسبات الفنية بإطلالات براقة، تزيدهن توهجًا وتجذب المزيد من الأضواء تجاههن، وهو ما لا تفضله أخريات، اللاتي يملن كثيرًا إلى الخيارات البسيطة المعتادة مقابل الجرأة والانطلاق.

وبرزت إطلالات عدد من الفنانات خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91، إذ اعتمدت بعضهن الفساتين اللامعة الصاخبة، التي لم تقتصر على تطريزات بسيطة أو أحجار صغيرة الحجم، لتظهر كل منهن بشكل جذاب يخطف الأنظار.

وجاءت الفنانة الأمريكية جينيفر لوبيز في مقدمة الفنانات اللاتي ارتدين أزياءً لامعة، إذ اختارت فستانًا ذا أكمام ورقبة طويلة بتوقيع المصمم الأمريكي توم فورد، يعتمد على دمج قطع صغيرة تشبه الزجاج المهشم بجانب بعضها البعض، أظهر رشاقتها وتناسق أجزاء جسدها.

خيار جريء اتخدته الممثلة الأمريكية إيما ستون بارتداء فستان برونزي لامع خلال الحفل، والذي جاء بتوقيع دار الأزياء الفرنسية لوي فيتون، وهو مصنوع من الترتر والأحجار الكريمة.

ولفتت الممثلة بري لارسون الأنظار على السجادة الحمراء بالحفل بفستانها الفضي اللامع، الذي يميل إلى البساطة، وجاء بتوقيع دار الأزياء الفرنسي "سيلين".

بالرغم من تجاوزها السبعين عامًا، لم تتردد الفنانة السبعينية جلين كلوز، التي تم ترشيحها لجائزة أفضل ممثلة رئيسية، في اختيار فستان باللون الذهبي للمصممة كارولينا هيريرا، لتبدو بمظهر أكثر حيوية.

كما ظهرت عدد من النجمات بإطلالات لامعة أخرى، بينهن جنيفير لويس، وإيمي آدامز، وأمريكا فيرارا.

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