الأوسكار 2019 .. فيلم Green book يفوز بجائزة أفضل فيلم

وكان الممثل الامريكي ماهرشالا علي فاز عنه بجائزة أفضل ممثل دور ثان للمرة الثانية في تاريخه.
وتدور أحداثه عندما يُوظف “توني ليب” وهو حارس من حي إيطالي أمريكي في برونكس، ليقود دكتور “دون شيرلي” عازف البيانو العالمي ذو البشرة السمراء في جولة موسيقية من مانهاتن إلى عمق الجنوب، كان عليهما أن يعتمدا على “الكتاب الأخضر” لإرشادهما إلى المؤسسات القليلة التي كانت آمنة للأمريكيين الأفارقة.
في مواجهة العنصرية والخطر فضلًا عن الإنسانية والسخرية غير المتوقعة، يُجبران على تنحية الخلافات جانبًا من أجل البقاء على قيد الحياة والنجاح في رحلة العمر.
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