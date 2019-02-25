بعد التربع علي عرش السينما العالمية بالأوسكار .. رامي مالك : أفتخر كوني مصري

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 06:55 صباحاً - توج الأمريكي من أصل مصري رامي مالك جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody، متفوقا على كريستيان بيل عن فيلم Vice، وويليم دافو عن فيلم At Eternity’s Gate، وفيجو مورتينسن عن فيلم Green Book، وبرادلي كوبر عن فيلم A Star is Born.

توجه مالك في خطاب تسلم الجائزة، بالشكر لعائلته، وخص بالذكر والدته ووالده الذي رحل عن عالمنا قبل سنوات. وبالطبع، لم ينس أن يشكر فرقة Queen، مؤكدا أنه سيظل مدينا لهم طوال حياته.

وقال إنه لم يكن الخيار الأوضح للعب دور فريدي ميركوري، لكنه اجتهد ليكون جديرا بهذه الفرصة.

وتحدث مالك عن المعاناة ومحاولة تحقيق الأحلام، موضحا أنه لعب دور رجل مثلي الجنس ومهاجر عاش حياته دون قيود.

وقال: “أنا الجيل الأمريكي الأول لأبوين مصريين مهاجريين”، مؤكدا أنه شاكر لكل من آمن به.

وقال لحبيبته لوسي “أنت في قلب هذا الفيلم”.

حصل فيلم Bohemian Rhapsody على جوائز أفضل مونتاج سينمائي، وأفضل مونتاج صوتي، وأفضل مكساج صوتي.

الفيلم يرصد قصة صعود فرقة Queen الإنجليزية، إحدى الفرق الأكثر نجاحا في تاريخ موسيقى الروك منذ العام 1970 حتى الوصول إلى الحفلة الشهيرة Live Aid عام 1985. تركز الأحداث على حياة المطرب ومؤلف الأغاني فريدي ميركوري، العضو الرئيسي في الفرقة الذي أصيب بمرض الإيدز، وتوفي عام 1991.