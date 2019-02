الاوسكار 2019 .. أوليفيا كولمان تفوز بجائزة أفضل ممثلة

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 06:55 صباحاً - توجت أوليفيا كولمان بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم The Favorite خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الــ91 المقام الآن في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونافس على الجائزة ليدي جاجا، عن فيلمها A Star is born، المكسيكية يالتيزا أبريوكو عن فيلم Roma و ميليسا ماكارثي عن فيلمها can you ever forgive me .

وتدور أحداث الفيلم في إنجلترا في بدايات القرن الثامن عشر، تعتلي الملكة آن العرش وتصير صديقتها المقربة الليدي سارة هى حاكمة المقاطعة، لكن مع وفود خادمة جديدة تدعى أبيجيل إلى القصر، تنقلب الموازين تمامًا.